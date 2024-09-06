Стала известна цена самой дешевой квартиры в Москве

Отмечается, что такой квартирой является студия в ЖК «Некрасовка» площадью 19,3 кв. м с застекленной лоджией на втором этаже 17-этажного дома 2017 года постройки. Жилой комплекс расположен на улице Недорубова, в районе Некрасовка, в Юго-Восточном административном округе.
В квартире выполнен ремонт, а окна выходят во двор.
Еще одна квартира из числа самых дешевых — студия площадью 19 кв. м с отделкой по цене 5 190 000 рублей. Она расположена на первом этаже 9-этажного дома 1975 года постройки на Домодедовской улице, в районе Орехово-Борисово Северное, Южного административного округа. Санузел совмещенный, есть лоджия, окна квартиры выходят во двор.
Как отмечает директор направления «Вторичный рынок» ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома, с начала 2024 года цены на вторичное жилье практически не меняются, несмотря на ослабление покупательского интереса. Это обусловлено «медленным пополнением предложения и недостатком ликвидных объектов».
Но все большее влияние на будущее рынка недвижимости оказывает инфляция в стране. При такой инфляционной нагрузке все меньше оснований предполагать, что цены на такую недвижимость снизятся.
«В ближайшей перспективе вторичка едва ли станет доступнее. Но и о подорожании в отсутствие ипотеки и невысокого спроса вряд ли стоит говорить», — заключил Сергей Шлома.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».