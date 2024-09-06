Стала известна цена самой дешевой квартиры в Москве

Еще одна квартира из числа самых дешевых — студия площадью 19 кв. м с отделкой по цене 5 190 000 рублей. Она расположена на первом этаже 9-этажного дома 1975 года постройки на Домодедовской улице, в районе Орехово-Борисово Северное, Южного административного округа. Санузел совмещенный, есть лоджия, окна квартиры выходят во двор.