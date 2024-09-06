СМИ: Словакия начала переговоры с Хорватией о транзите нефти

ПРАГА, 6 сентября. /ТАСС/. Словакия начала вести переговоры на уровне компаний с Хорватией о транзите через ее территорию нефти из альтернативных источников для замещения поставок от российской компании «Лукойл», остановленных Украиной. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара.