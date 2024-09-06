СМИ: Словакия начала переговоры с Хорватией о транзите нефти

«Словакия заинтересована получать достаточное количество нефти за приемлемую цену. Это важно. Информацию от наших хорватских коллег мы воспринимаем как вхождение в переговоры на уровне компаний. Они должны заключить [соответствующие] договоры», — приводит агентство слова, сказанные министром после переговоров с его хорватским коллегой Горданом Радманом, состоявшихся в Братиславе.
При этом Бланар отметил, что такие соглашения до сих пор не подписаны, и значит, фактически нет договоренности о транзите энергетического сырья для республики через Хорватию.
Хорватия месяц назад предложила Словакии использовать свои нефтепроводы для транзита нефти из альтернативных источников. Согласно словацким СМИ, стоимость таких поставок будет значительно выше, чем импорт российского энергетического сырья через Украину.