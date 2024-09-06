«Сибур» заявил об обеспечении двух третей потребности стройотрасли в полимерах

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. «Сибур» сейчас обеспечивает две трети годовой потребности строительной отрасли РФ в полимерах. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил член правления — исполнительный директор компании Александр Петров.
«Сибур» закрывает потребность в более чем 1 млн тонн в год полимеров для строительной отрасли, общая потребность которой 1,5 млн тонн. С 2022 года нами выпущено более 15 новых марок для субституции традиционных решений и импортозамещения более 100 тыс. тонн продуктов", — сказал он.
По итогам первого полугодия 2024 года на строительном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика, но по итогам всего 2024 года «Сибур» ожидает небольшой итоговый прирост отрасли — в 1%, отметил Петров.
О форуме.
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.