«Сибур» заявил об обеспечении двух третей потребности стройотрасли в полимерах

«Сибур» закрывает потребность в более чем 1 млн тонн в год полимеров для строительной отрасли, общая потребность которой 1,5 млн тонн. С 2022 года нами выпущено более 15 новых марок для субституции традиционных решений и импортозамещения более 100 тыс. тонн продуктов", — сказал он.