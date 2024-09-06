Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сибур» заявил об обеспечении двух третей потребности стройотрасли в полимерах

Это более чем 1 млн тонн в год, сообщил член правления — исполнительный директор компании Александр Петров.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. «Сибур» сейчас обеспечивает две трети годовой потребности строительной отрасли РФ в полимерах. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил член правления — исполнительный директор компании Александр Петров.

«Сибур» закрывает потребность в более чем 1 млн тонн в год полимеров для строительной отрасли, общая потребность которой 1,5 млн тонн. С 2022 года нами выпущено более 15 новых марок для субституции традиционных решений и импортозамещения более 100 тыс. тонн продуктов", — сказал он.

По итогам первого полугодия 2024 года на строительном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика, но по итогам всего 2024 года «Сибур» ожидает небольшой итоговый прирост отрасли — в 1%, отметил Петров.

О форуме.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.