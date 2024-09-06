Сбер счел эффективным подъем ставки ЦБ

«В целом, макроэкономическая модель с подъемом ключевой ставки, при которой растут сберегательные настроения, на наш взгляд работает. Также позитивным сигналом является рост доходов населения, но это же подогревает инфляцию. Так что при текущем росте ставок уровень роста потребительского кредитования сопоставим с приростом вкладов», — сказал Царев.