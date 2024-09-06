Сбер счел эффективным подъем ставки ЦБ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. В Сбербанке заявили об эффективности макроэкономической модели с подъемом ключевой ставки Банка России, на фоне которого растут сберегательные настроения населения. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
«В целом, макроэкономическая модель с подъемом ключевой ставки, при которой растут сберегательные настроения, на наш взгляд работает. Также позитивным сигналом является рост доходов населения, но это же подогревает инфляцию. Так что при текущем росте ставок уровень роста потребительского кредитования сопоставим с приростом вкладов», — сказал Царев.
По его словам, спрос на вклады продолжает расти. «За последние три месяца портфель срочных вкладов и накопительных счетов Сбера вырос на 1,5 трлн рублей. Самый популярный срок открытия вклада за последнее время составляет 9 месяцев — 44% вкладов открываются на такой срок, второй по популярности срок 3 месяца (22%)», — сказал он.
О форуме.
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.
Полная версия интервью будет опубликована в 11:00 мск.