Сбер ожидает небольшого снижения цен на жилье в ближайшие месяцы

«По итогам июля мы видим снижение цен в новостройках на 1,8%, на готовое жилье на 0,4%. Соответственно, ценовой разрыв между “первичкой” и “вторичкой” несколько сократился. Скорее всего, небольшая коррекция цен в ближайшие месяцы продолжится, что на фоне роста реальных доходов населения увеличит доступность жилья», — сказал он.
При этом топ-менеджер «Сбера» отметил, что если говорить о восстановлении баланса спроса и предложения на рынке жилья, то сроки будут зависеть от макроэкономических факторов и от планов регулятора по дальнейшему охлаждению рынка.
«Оценивать эффект от изменения условий госпрограмм пока рано, поскольку в июле выдавались льготные кредиты, договор по которым был заключен ранее, а условия по “Семейной ипотеке” изменились только в первой половине июля. Окончательные выводы можно будет делать в сентябре — октябре, но сейчас мы не видим каких-то драматических изменений. Понятно, что объемы выдачи стали меньше, но это было ожидаемо. За последние годы участники рынка жилищного строительства, а это не только потребители, но девелоперы и банки, накопили большой опыт адаптации к меняющимся условиям», — отметил он.
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Восточный экономический форум проходит