Сбер ожидает небольшого снижения цен на жилье в ближайшие месяцы

«Оценивать эффект от изменения условий госпрограмм пока рано, поскольку в июле выдавались льготные кредиты, договор по которым был заключен ранее, а условия по “Семейной ипотеке” изменились только в первой половине июля. Окончательные выводы можно будет делать в сентябре — октябре, но сейчас мы не видим каких-то драматических изменений. Понятно, что объемы выдачи стали меньше, но это было ожидаемо. За последние годы участники рынка жилищного строительства, а это не только потребители, но девелоперы и банки, накопили большой опыт адаптации к меняющимся условиям», — отметил он.