Рынок. Отчетность ОПЕК и ставка Банка России

Дополнительное давление на рынок будет оказывать ситуация на рынке нефти. Опасения рецессии в крупнейших экономиках мира снизили прогнозы по спросу на энергоресурсы на мировом рынке. Инвесторы начали закрывать длинные позиции в нефтяных фьючерсных контрактах, что привело к снижению цен на нефть. На следующей неделе будут опубликованы отчеты ОПЕК и МЭА о текущем состоянии рынка нефти и прогнозах по спросу и предложению. Пока тенденция к снижению цен на нефть сохраняется, и нет признаков разворота.