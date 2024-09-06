Рынок. Отчетность ОПЕК и ставка Банка России

Ожидаем роста волатильности рынка в связи с предстоящим заседанием ЦБ России по ключевой ставке.
Свежие данные по темпам инфляции и потребительскому спросу дают основания предполагать, что ЦБ России может оставить ключевую ставку без изменений. Однако многие экономисты считают, что тенденции в ожидаемой и наблюдаемой инфляции не изменились, поэтому вероятность еще одного повышения ставки остается высокой. Борьба этих мнений станет причиной повышения волатильности рынка на предстоящей неделе.
Дополнительное давление на рынок будет оказывать ситуация на рынке нефти. Опасения рецессии в крупнейших экономиках мира снизили прогнозы по спросу на энергоресурсы на мировом рынке. Инвесторы начали закрывать длинные позиции в нефтяных фьючерсных контрактах, что привело к снижению цен на нефть. На следующей неделе будут опубликованы отчеты ОПЕК и МЭА о текущем состоянии рынка нефти и прогнозах по спросу и предложению. Пока тенденция к снижению цен на нефть сохраняется, и нет признаков разворота.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».