«Ростелеком» назвал долю незамещенного ПО

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Около 30−40% иностранного программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры, а также зарубежных средств защиты информации пока не замещено на отечественные решения. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума сообщил вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов.
Запрет на использование иностранного ПО в РФ вводится с 1 января 2025 года. До этого срока требуется перейти на софт отечественной разработки. Об этом говорится в указах президента РФ Владимира Путина, подписанных в 2022 году.
Ляпунов отметил, что вновь создаваемые и вводимые в строй объекты КИИ с новыми информационными системами строятся уже на российском ПО, оборудовании и средствах защиты информации. «Но остается огромный “хвост” в виде старых систем с зарубежным ПО, которые все еще работают. Исторически, безусловно, что-то будет выводиться из эксплуатации, это горизонт 3−4 лет. Моя оценка — 30−40% пока не замещено», — сказал он.
Вице-президент «Ростелекома» привел в пример межсетевые экраны нового поколения (NGFW). «Допустим, если у тебя есть высокопроизводительные каналы связи, ЦОДы, то пока нет достаточно качественных экранов c нужной производительностью и функционалом, которые можно было бы поставить туда. И появятся они, вероятно, в конце 2025 года — начале 2026 года», — считает Ляпунов.
«Все потому, что для того, чтобы заместить центральную “железку”, она должна появиться, сертифицироваться, быть протестирована и спроектирована. Если текущая ситуация на рынке NGFW сохранится, то мы перейдем к достаточно импортозамещенному состоянию в 2026—2027 годах», — полагает он.
Об указах.
Указ президента России Владимира Путина N 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» распространяется, по оценкам компании Positive Technologies, на 500 тыс. организаций — субъектов КИИ из здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, финансов, ТЭК и так далее, а также на федеральные органы исполнительной власти, госфонды и госкорпорации. С 2025 года им запрещено использовать средства защиты информации из недружественных стран.
Кроме того, согласно указу главы государства N 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» с 1 января 2025 года органам госвласти и заказчикам запрещается использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах КИИ.
В июне 2024 года указ N 250 был расширен: теперь с 1 января 2025 года госорганам, стратегическим и системообразующим организаций страны также запрещается использовать ИБ-сервисы и услуги из недружественных государств. Бизнес-консультант по ИБ Positive Technologies Алексей Лукацкий пояснял ТАСС, что перечень расширяется за счет различных облачных решений, консалтинговых услуг, работ по анализу защищенности и так далее.
О форуме.
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.
Полная версия интервью будет опубликована в 09:00 мск.