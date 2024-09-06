«Ростелеком» назвал долю незамещенного ПО

Ляпунов отметил, что вновь создаваемые и вводимые в строй объекты КИИ с новыми информационными системами строятся уже на российском ПО, оборудовании и средствах защиты информации. «Но остается огромный “хвост” в виде старых систем с зарубежным ПО, которые все еще работают. Исторически, безусловно, что-то будет выводиться из эксплуатации, это горизонт 3−4 лет. Моя оценка — 30−40% пока не замещено», — сказал он.