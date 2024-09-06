Разворот на Восток: итоги ВЭФ-2024

Основная тема выступлений представителей власти, бизнеса на форуме — состоявшийся разворот России с Запада на Восток: стране удалось переориентировать громадные экспортно-импортные грузовые и финансовые потоки. В этих условиях Владимир Путин призвал развивать транспортную и энергетическую инфраструктуру между регионами в направлении Дальнего Востока, и в самом Приморье, улучшать условия для жителей, бизнеса. В целом, как отметил российский лидер, в стране необходимо развивать технологии для повышения производительности и экономического суверенитета.