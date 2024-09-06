Разворот на Восток: итоги ВЭФ-2024

Соглашения
«Только на последних трех форумах было подписано больше тысячи соглашений на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей», — заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходил
По предварительной оценке, в рамках ВЭФ-2024 было подписано 258 соглашений на рекордную сумму в 5,4 трлн рублей, уточнил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Еще один рекорд
Форум стал рекордным не только по заключенным контрактам, но и по географическому охвату.
«В этом году в форуме принимают участие более 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран. Для сравнения — в прошлом году было представлено 62 страны», — подчеркнул Юрий Трутнев.
Разворот на Восток
Основная тема выступлений представителей власти, бизнеса на форуме — состоявшийся разворот России с Запада на Восток: стране удалось переориентировать громадные экспортно-импортные грузовые и финансовые потоки. В этих условиях Владимир Путин призвал развивать транспортную и энергетическую инфраструктуру между регионами в направлении Дальнего Востока, и в самом Приморье, улучшать условия для жителей, бизнеса. В целом, как отметил российский лидер, в стране необходимо развивать технологии для повышения производительности и экономического суверенитета.
Новые идеи
Президент РФ поддержал ключевые предложения представителей правительства и бизнеса. Среди них — снижение административного давления, решение логистических задач в регионе, улучшение финансирование приоритетных проектов, развитие науки и технологий. «Президент поддержал практически все предложения и дал нам поручение на основе этих предложений подготовить перечень его поручений», — уточнил Юрий Трутнев.
В частности, президент предложил сохранить до 2030 года ставку на уровне 2% по льготным ипотечным кредитам для регионов Дальнего Востока и Арктики, поручил ускорить разработку программы энергообеспечения Дальнего Востока до 2030 года.
Глава государства также поручил правительству России и Госдуме ускорить работу над законопроектом по созданию международных территорий опережающего развития, разработать инструменты дальневосточной концессии для создания инновационного научно-технологического центра на дальневосточном острове Русский.
Международное сотрудничество
Форум ускоряет развитие отношений между РФ, Дальним Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Не случайно Дальний Восток опережает по среднему росту экономики другие российские регионы. Об этом говорил и президент РФ, и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Темпы роста инвестиций также несколько лет подряд превышают среднероссийские значения. На Дальний Восток уже привлечено более 2,8 тыс. инвестпроектов стоимостью 9 трлн рублей, инвесторами фактически вложено 4,2 трлн рублей.
Впервые президент РФ назвал развитие Дальнего Востока «национальным приоритетом на весь XXI век». Это заявление подкреплено и планами. В ходе ВЭФ-2024 утверждены новые цели по увеличению инвестиций на Дальний Восток и Арктику до 2030 года — с 10,5 трлн рублей до 12 трлн.
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