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Разворот на Восток: итоги ВЭФ-2024

Больше тысячи соглашений на сумму свыше 10,5 трлн рублей было подписано на последних трех ВЭФ, сообщил президент России Владимир Путин. Очередной форум добавил сотни соглашений на 5,3 трлн рублей, рассказывают Финансы Mail.

Иван Белов
Автор Финансы Mail
Источник: Фотобанк Росконгресс

Соглашения

«Только на последних трех форумах было подписано больше тысячи соглашений на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей», — заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходил 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

По предварительной оценке, в рамках ВЭФ-2024 было подписано 258 соглашений на рекордную сумму в 5,4 трлн рублей, уточнил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Еще один рекорд

Форум стал рекордным не только по заключенным контрактам, но и по географическому охвату.

«В этом году в форуме принимают участие более 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран. Для сравнения — в прошлом году было представлено 62 страны», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Разворот на Восток

Основная тема выступлений представителей власти, бизнеса на форуме — состоявшийся разворот России с Запада на Восток: стране удалось переориентировать громадные экспортно-импортные грузовые и финансовые потоки. В этих условиях Владимир Путин призвал развивать транспортную и энергетическую инфраструктуру между регионами в направлении Дальнего Востока, и в самом Приморье, улучшать условия для жителей, бизнеса. В целом, как отметил российский лидер, в стране необходимо развивать технологии для повышения производительности и экономического суверенитета.

Новые идеи

Президент РФ поддержал ключевые предложения представителей правительства и бизнеса. Среди них — снижение административного давления, решение логистических задач в регионе, улучшение финансирование приоритетных проектов, развитие науки и технологий. «Президент поддержал практически все предложения и дал нам поручение на основе этих предложений подготовить перечень его поручений», — уточнил Юрий Трутнев.

В частности, президент предложил сохранить до 2030 года ставку на уровне 2% по льготным ипотечным кредитам для регионов Дальнего Востока и Арктики, поручил ускорить разработку программы энергообеспечения Дальнего Востока до 2030 года.

Глава государства также поручил правительству России и Госдуме ускорить работу над законопроектом по созданию международных территорий опережающего развития, разработать инструменты дальневосточной концессии для создания инновационного научно-технологического центра на дальневосточном острове Русский.

Международное сотрудничество

Форум ускоряет развитие отношений между РФ, Дальним Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Не случайно Дальний Восток опережает по среднему росту экономики другие российские регионы. Об этом говорил и президент РФ, и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Темпы роста инвестиций также несколько лет подряд превышают среднероссийские значения. На Дальний Восток уже привлечено более 2,8 тыс. инвестпроектов стоимостью 9 трлн рублей, инвесторами фактически вложено 4,2 трлн рублей.

Впервые президент РФ назвал развитие Дальнего Востока «национальным приоритетом на весь XXI век». Это заявление подкреплено и планами. В ходе ВЭФ-2024 утверждены новые цели по увеличению инвестиций на Дальний Восток и Арктику до 2030 года — с 10,5 трлн рублей до 12 трлн.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».