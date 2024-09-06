Размеры ипотечных кредитов в России установили новый рекорд

«Несмотря на положительный прирост, после падения выдач в июле 2024 года более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования второй месяц остаются на низком уровне. Это может говорить о том, что рынок все еще не пришел в себя после ажиотажного спроса в июне 2024 года», — отмечается в обзоре.