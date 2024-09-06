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Размеры ипотечных кредитов в России установили новый рекорд

МОСКВА, 6 сен — РИА Недвижимость. Средний размер выдаваемого в августе кредита увеличился в сравнении с июлем на 3% — до 4,64 миллиона рублей, что является абсолютным историческим максимумом, подсчитала консалтинговая компания Frank RG.

Источник: РИА "Новости"

По ее оценке, в августе только ипотека продемонстрировал рост по отношению к июлю среди всех сегментов розничного кредитования. Объем выдачи за месяц прибавил 6% и достиг 371,9 миллиарда рублей. Однако рост зафиксирован только на фоне провального июля, в годовой же динамике показатель снизился на 57%.

«При этом, средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 3,3% и в августе 2024 составил 4,64 миллиона рублей, что является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды», — говорится в обзоре компании.

В количественном выражении российские банки, по данным Frank RG, увеличили выдачу ипотеки почти на 3% в месячном сравнении, годовая динамика продемонстрировала снижение к августу 2023 года на 62%.

«Несмотря на положительный прирост, после падения выдач в июле 2024 года более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования второй месяц остаются на низком уровне. Это может говорить о том, что рынок все еще не пришел в себя после ажиотажного спроса в июне 2024 года», — отмечается в обзоре.

В целом, по оценке Frank RG, в августе объем выданных кредитов физлицам в России снизился на 4% по сравнению с июлем, составив 1,2 триллиона рублей (на треть ниже, чем в августе 2023 года).

В частности, нецелевые кредиты наличными продемонстрировали падение к июлю на 9% — до 567,4 миллиарда рублей, сегмент автокредитования снизился почти на 8% — до 221,2 миллиарда рублей, объем выдач POS-кредитования сократился на 3% — до 41,3 миллиарда рублей.