Раскрыты тонкости получения налогового вычета за дорогое лечение

«К таким видам лечения относятся ортопедическое лечение дефектов зубов, лечение бесплодия, паллиативная помощь. Вычет можно получить за лечение: самого налогоплательщика, супруга/супруги, родителей, детей до 18 лет (или до 24 лет, если они обучаются очно). Медицинская организация указывает код вида лечения в справке об оплате медуслуг: обычное лечение (с учетом лимита на год), дорогостоящее лечение (все расходы, без ограничения суммы)», — поясняет он.
По словам депутата, налогоплательщики могут вернуть 13% от стоимости дорогостоящего лечения, но не более суммы уплаченного НДФЛ за тот год, в который были произведены расходы на медицинские услуги. При этом нельзя перенести неиспользованный вычет на следующий год.
Чаплин добавил, что расходы также можно разделить с супругом. «Например, если ЭКО обошлось в 500 тысяч рублей, а годовой доход жены составил 400 тысяч рублей, она может вернуть весь уплаченный за год налог. Остаток в 100 тысяч рублей использует муж, что в сумме позволит вернуть 65 тысяч рублей», — рассказал парламентарий.
Он отметил, что вычет не предоставляется, если лечение оплачено за счет средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».