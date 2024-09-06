Раскрыты тонкости получения налогового вычета за дорогое лечение

Чаплин добавил, что расходы также можно разделить с супругом. «Например, если ЭКО обошлось в 500 тысяч рублей, а годовой доход жены составил 400 тысяч рублей, она может вернуть весь уплаченный за год налог. Остаток в 100 тысяч рублей использует муж, что в сумме позволит вернуть 65 тысяч рублей», — рассказал парламентарий.