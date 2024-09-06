Ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ за январь — август выросли на 27,3%

«Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 15 473 млрд рублей и увеличились на 27,3% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-августа выросли на 15,5% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов», — говорится в сообщении.