Нефтегазовые доходы России взлетели

В январе-августе 2024 года нефтегазовые доходы федерального бюджета, по предварительной оценке, увеличились на 56,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 7,555 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.