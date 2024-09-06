На ВЭФ подписали 292 соглашения на 5,4 трлн рублей

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было подписано 292 соглашения на сумму более 5 трлн 400 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба «Росконгресса» — организатора ВЭФ, уточнив, что учтены только те соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной.
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что сумма подписанных на форуме соглашений стала рекордной за все время проведения мероприятия.
В прошлом году форум собрал 6,3 тыс. участников из 62 стран. Вчера, 5 сентября, в пленарном заседании ВЭФ принял участие президент Владимир Путин, который отметил, что только на трех предыдущих форумах было подписано больше 1 тыс. соглашений на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей.
«Восточный экономический форум стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул глава государства.
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