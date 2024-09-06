На ВЭФ подписали 292 соглашения на 5,4 трлн рублей

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было подписано 292 соглашения на сумму более 5 трлн 400 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба «Росконгресса» — организатора ВЭФ, уточнив, что учтены только те соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной.