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Мьянма может запустить бартерную торговлю с РФ, чтобы противостоять санкциям

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Мьянма может запустить систему бартерной торговли с Россией, чтобы противостоять санкционному давлению. Об этом заявил ТАСС генеральный директор департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин.

Источник: AP 2023

«20 лет назад мы пришли к бартерной системе торговли с Китаем. Тогда не было предпосылок для ее введения в отношениях с Россией, потому что все зависит от потребностей бизнеса. Но сейчас мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России», — сказал он на полях Восточного экономического форума.

Чжо Све Лин подчеркнул, что это может стать важным шагом в рамках усилий по противостоянию санкционному давлению. «Однозначно, санкции влияют на нашу двустороннюю торговлю. Поэтому сейчас существует потребность в создании новых механизмов», — пояснил он.