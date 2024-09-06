Мьянма может запустить бартерную торговлю с РФ, чтобы противостоять санкциям

«20 лет назад мы пришли к бартерной системе торговли с Китаем. Тогда не было предпосылок для ее введения в отношениях с Россией, потому что все зависит от потребностей бизнеса. Но сейчас мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России», — сказал он на полях Восточного экономического форума.