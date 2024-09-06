Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ

«Ключевые соглашения о строительстве жилья на Дальнем Востоке и в Арктике, уже подписанные на площадках Минвостокразвития России на ВЭФ. Международный жилой квартал поселка городского типа Забайкальск возведет специализированный застройщик “ТСД Развитие” в 127 километрах от границы КНР и 46 километрах от границы Монголии. Будут построены более 2,3 тысячи квартир для 4,5 тысячи человек площадью более 140 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций — 17,7 миллиарда рублей», — поясняет ведомство.