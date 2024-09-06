Минфин РФ объявил о начале замещения государственных евробондов

Предусмотрены два варианта. Первый предоставляется держателями еврооблигаций РФ в российский депозитарий, в котором у таких держателей открыт счет депо для учета прав на замещаемые еврооблигации, не позднее 18:00 мск 14 ноября 2024 года (форма и состав сведений оферты будут опубликованы на официальном сайте Минфина).