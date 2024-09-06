Минфин РФ объявил о начале замещения государственных евробондов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минфин России объявил о начале замещения государственных евробондов, в процедуре участвуют все находящиеся в обращении выпуски, говорится в материалах министерства.
Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых евробондов.
«Настоящим Минфин России информирует о возможности держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, направлять волеизъявления (оферты) на замещение еврооблигаций РФ», — отмечают в министерстве.
Подать оферту могут держатели, являющиеся таковыми на конец операционного дня 12 сентября 2024 года.
Предусмотрены два варианта. Первый предоставляется держателями еврооблигаций РФ в российский депозитарий, в котором у таких держателей открыт счет депо для учета прав на замещаемые еврооблигации, не позднее 18:00 мск 14 ноября 2024 года (форма и состав сведений оферты будут опубликованы на официальном сайте Минфина).
Второй вариант предоставляется держателям еврооблигаций РФ в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» на бумажном носителе с приложением подтверждающих документов, не позднее 18:00 мск 15 октября 2024 года.
Акцепты первой и второй оферт будут осуществляться Минфином 5 декабря 2024 года.
Также Минфин рекомендует для получения консультаций по вопросам замещения еврооблигаций обращаться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в том числе информационным партнерам Минфина по данному процессу: ГПБ, «ВТБ капитал трейдингу» и Сбербанку.