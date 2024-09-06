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Китайские брокеры создают компанию с активами на $230 млрд

Две крупные китайские брокерские компании с государственным участием, Haitong Securities и Guotai Junan Securities, объявили о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший в Китае брокер с активами на 1,68 трлн юаней (более $230 млрд).

Источник: AFP 2023

Слияние произойдет путем обмена акций компаний. Сделка еще требует одобрения регуляторов.

Слияние происходит в условиях замедления китайской экономики и слабой динамики фондового рынка. В прошлом году индекс крупнейших китайских публичных компаний CSI 300 упал на 14%. Одновременно с этим китайские власти в последние годы усилили давление на местный финансовый сектор, включая расследования и проверки в отношении финансовых институтов и их топ-менеджеров. Недавно был арестован один из топ-менеджеров Haitong Securities Цзян Чэнцзюнь. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что нужно провести структурную реформу отрасли, чтобы «превратить Китай в сильную финансовую державу».

По мнению аналитиков Morgan Stanley, слияние компаний может «послать рынку положительный сигнал», что важно с учетом того, что «сложные циклы рынков капитала и ужесточение регулирования привели к резкому снижению некоторых статей дохода брокеров в 2023 и первой половине 2024 года».

Почему иностранные вложения в экономику КНР сократились почти на треть — в материале «Китай недосчитался инвестиций».