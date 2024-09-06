Китайские брокеры создают компанию с активами на $230 млрд

Слияние происходит в условиях замедления китайской экономики и слабой динамики фондового рынка. В прошлом году индекс крупнейших китайских публичных компаний CSI 300 упал на 14%. Одновременно с этим китайские власти в последние годы усилили давление на местный финансовый сектор, включая расследования и проверки в отношении финансовых институтов и их топ-менеджеров. Недавно был арестован один из топ-менеджеров Haitong Securities Цзян Чэнцзюнь. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что нужно провести структурную реформу отрасли, чтобы «превратить Китай в сильную финансовую державу».