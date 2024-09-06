Китайские брокеры создают компанию с активами на $230 млрд

Слияние произойдет путем обмена акций компаний. Сделка еще требует одобрения регуляторов.
Слияние происходит в условиях замедления китайской экономики и слабой динамики фондового рынка. В прошлом году индекс крупнейших китайских публичных компаний CSI 300 упал на 14%. Одновременно с этим китайские власти в последние годы усилили давление на местный финансовый сектор, включая расследования и проверки в отношении финансовых институтов и их топ-менеджеров. Недавно был арестован один из топ-менеджеров Haitong Securities Цзян Чэнцзюнь. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что нужно провести структурную реформу отрасли, чтобы «превратить Китай в сильную финансовую державу».
По мнению аналитиков Morgan Stanley, слияние компаний может «послать рынку положительный сигнал», что важно с учетом того, что «сложные циклы рынков капитала и ужесточение регулирования привели к резкому снижению некоторых статей дохода брокеров в 2023 и первой половине 2024 года».
Почему иностранные вложения в экономику КНР сократились почти на треть — в материале «Китай недосчитался инвестиций».