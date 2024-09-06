Китай продемонстрировал аттракцион невиданной щедрости

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, с 2019 по 2023 год Китай и так являлся крупнейшим поставщиком оружия для стран Африки к югу от Сахары. На него в этот период пришлось 19% всех поставок вооружений в регион — даже несколько больше, чем на Россию. Кроме того, именно в Африке — в Джибути — расположена единственная зарубежная военно-морская база КНР. При этом еще в начале этого года американская газета The Wall Street Journal сообщала, что разместить в стране китайские военные силы Пекину обещал еще и Габон, расположенный на атлантическом побережье континента (с тех пор, впрочем, эта тема пока не получила развития).