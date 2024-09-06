Каким будет курс рубля 9 сентября 2024: прогноз эксперта

Эта неделя оказалась довольно позитивной для нашего рынка. Индекс Мосбиржи произвел отскок к своему предыдущему предполагаемому дну на уровне 2650 п. В моменте даже потрогали 2660 п. Однако закрепиться выше все же не удалось. Это означает риск отката к 2540 п. на следующей неделе, которая в свою очередь может быть омрачена тревожными ожиданиями по очередному заседанию ЦБ. В целом такой тип событий может провоцировать повышенную волатильность на рынке. Индекс Мосбиржи вполне может пережить качели от 2540 п. до следующей цели в 2710 п. Что может выступить фактором роста? Например, позитивные данные по недельной инфляции, заявления представителей ЦБ, отчет «Сбера» за 8 мес. И все эти же события могут, наоборот, подкинуть негатива.
В целом, конечно, надеемся на то, что дно коррекции пройдено, навес продаж ушел, и рынок продолжит восстановление.
Что касается заседания ЦБ, то ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 18%.
Индекс RGBI сегодня продолжает рост. Он закрепился выше 20-дневной скользящей средней (104,3). Следующие цели — 105,3б и 107,65. Последняя цель является также сильным сопротивлением — 100-дневная скользящая средняя, выше которой мы не поднимались с весны прошлого года.
Прогноз индекса Мосбиржи на 9 сентября: 2620 п. — 2650 п.
Сегодня рубль слабеет, однако на следующей неделе ожидаем перехода к фазе укрепления. Слабость этой недели, вероятно, была вызвана краткосрочными колебаниями валютной ликвидности (судя по задергу ставки RUSFAR CNY). По паре CNY/RUB ожидаем колебаний в диапазоне 12,23−12,53 ₽ По USD/RUB — 88,5−90 ₽
Следующая неделя также важна для рынка нефти — рынок будет ждать ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА. Сейчас котировки черного золота находятся в зоне покупателей, поэтому, несмотря на весь информационный негатив, движение Brent к $76 за баррель видится вполне реалистичным.
Эта неделя оказалась довольно позитивной для нашего рынка. Индекс Мосбиржи произвел отскок к своему предыдущему предполагаемому дну на уровне 2650 п. В моменте даже потрогали 2660 п. Однако закрепиться выше все же не удалось. Это означает риск отката к 2540 п. на следующей неделе, которая в свою очередь может быть омрачена тревожными ожиданиями по очередному заседанию ЦБ. В целом такой тип событий может провоцировать повышенную волатильность на рынке. Индекс Мосбиржи вполне может пережить качели от 2540 п. до следующей цели в 2710 п. Что может выступить фактором роста? Например, позитивные данные по недельной инфляции, заявления представителей ЦБ, отчет «Сбера» за 8 мес. И все эти же события могут, наоборот, подкинуть негатива.
В целом, конечно, надеемся на то, что дно коррекции пройдено, навес продаж ушел, и рынок продолжит восстановление.
Что касается заседания ЦБ, то ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 18%.
Индекс RGBI сегодня продолжает рост. Он закрепился выше 20-дневной скользящей средней (104,3). Следующие цели — 105,3б и 107,65. Последняя цель является также сильным сопротивлением — 100-дневная скользящая средняя, выше которой мы не поднимались с весны прошлого года.
Прогноз индекса Мосбиржи на 8 сентября: 2620 п. — 2650 п.
Сегодня рубль слабеет, однако на следующей неделе ожидаем перехода к фазе укрепления. Слабость этой недели, вероятно, была вызвана краткосрочными колебаниями валютной ликвидности (судя по задергу ставки RUSFAR CNY). По паре CNY/RUB ожидаем колебаний в диапазоне 12,23−12,53 ₽ По USD/RUB — 88,5−90 ₽
Следующая неделя также важна для рынка нефти — рынок будет ждать ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА. Сейчас котировки черного золота находятся в зоне покупателей, поэтому, несмотря на весь информационный негатив, движение Brent к $76 за баррель видится вполне реалистичным.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».