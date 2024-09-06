Каким будет курс рубля 9 сентября 2024: прогноз эксперта

Эта неделя оказалась довольно позитивной для нашего рынка. Индекс Мосбиржи произвел отскок к своему предыдущему предполагаемому дну на уровне 2650 п. В моменте даже потрогали 2660 п. Однако закрепиться выше все же не удалось. Это означает риск отката к 2540 п. на следующей неделе, которая в свою очередь может быть омрачена тревожными ожиданиями по очередному заседанию ЦБ. В целом такой тип событий может провоцировать повышенную волатильность на рынке. Индекс Мосбиржи вполне может пережить качели от 2540 п. до следующей цели в 2710 п. Что может выступить фактором роста? Например, позитивные данные по недельной инфляции, заявления представителей ЦБ, отчет «Сбера» за 8 мес. И все эти же события могут, наоборот, подкинуть негатива.