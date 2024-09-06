Гонконгская биржа отменила утренние торги из-за супертайфуна «Яги»

В четверг в 18:20 по местному времени (13:20 мск) метеорологическая обсерватория Гонконга впервые в этом году повысила уровень штормового предупреждения до Т8 из-за приближения супертайфуна «Яги» (в Гонконге есть пять уровней предупреждений о погодных условиях, в порядке возрастания это Т1, Т3, Т8, Т9 и Т10). Вслед за этим наземный общественный транспорт города практически полностью прекратил работу. Занятия в учебных заведениях были отменены. Власти также призвали горожан покинуть возвышенности и побережье, без крайней необходимости не выходить из своих домов.
По данным на 11:00 (06:00 мск) пятницы тайфун находился в 400 км к юго-западу от Гонконга и отдалялся от города на запад со скоростью около 15 км/ч в направлении южной китайской провинции Хайнань и полуострова Лэйчжоу.
Гонконгская фондовая биржа была основана в 1891 году и является одной из крупнейших и старейших торговых площадок мира. В 2017 году биржа закрыла зал для физических торгов, все торговые операции полностью перешли на электронные платформы.
Биржа Гонконга является единственной крупной международной площадкой в мире, которая по-прежнему отменяет торги в случае плохих погодных условий. С 2018 года площадка откладывала или отменяла торги из-за стихийных бедствий по меньшей мере 11 раз. Только в прошлом году торги отменяли во время прохождения тайфунов «Талим», «Саола» и «Коину», а также сильнейшего за 139 лет ливня, который обрушился на Гонконг в сентябре.
Ранее власти города заявили, что с 23 сентября 2024 года биржа Гонконга впервые за 70 лет откажется от практики приостановки торгов во время тайфунов и сильных ливней.