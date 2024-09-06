Гонконгская биржа отменила утренние торги из-за супертайфуна «Яги»

В четверг в 18:20 по местному времени (13:20 мск) метеорологическая обсерватория Гонконга впервые в этом году повысила уровень штормового предупреждения до Т8 из-за приближения супертайфуна «Яги» (в Гонконге есть пять уровней предупреждений о погодных условиях, в порядке возрастания это Т1, Т3, Т8, Т9 и Т10). Вслед за этим наземный общественный транспорт города практически полностью прекратил работу. Занятия в учебных заведениях были отменены. Власти также призвали горожан покинуть возвышенности и побережье, без крайней необходимости не выходить из своих домов.