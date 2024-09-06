Глава Минпромторга рассказал о планах по созданию литографов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Отечественный литограф, который обеспечит выпуск чипов на 130 нм, будет создан в 2026, в перспективе планируется выйти на топологию 90−65 нм. Об этом рассказал в беседе с ТАСС в рамках ВЭФ министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.