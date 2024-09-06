ФАО повысила прогноз производства пшеницы в 2024 году

При этом общий прогноз мирового производства зерновых в 2024 году несколько снижен за счет ожидающегося уменьшения урожая фуражного зерна, включая кукурузу, в первую очередь из-за жарких и засушливых погодных условий в Евросоюзе, Мексике и на Украине. Прогнозируется производство 2 трлн 851 млн тонн, что соответствует уровню 2023 года.