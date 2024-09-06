ФАО повысила прогноз производства пшеницы в 2024 году

РИМ, 6 сентября. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) повысила прогноз мирового производства пшеницы в 2024 году, а также прогноз по рису, который достигнет рекордного уровня. Такие данные содержатся в новом обзоре спроса и предложения зерновых организации со штаб-квартирой в Риме.
При этом общий прогноз мирового производства зерновых в 2024 году несколько снижен за счет ожидающегося уменьшения урожая фуражного зерна, включая кукурузу, в первую очередь из-за жарких и засушливых погодных условий в Евросоюзе, Мексике и на Украине. Прогнозируется производство 2 трлн 851 млн тонн, что соответствует уровню 2023 года.
По прогнозам, мировые запасы зерновых увеличатся на 1,2% в конце сезона 2025 года, в результате чего соотношение мировых запасов зерновых к потреблению в 2024/25 году составит 30,7%.
Ожидается, что общий объем международной торговли зерновыми будет на 3,3% меньше, чем в 2023/24 году, в основном за счет снижения объемов торговли фуражным зерном из-за снижения его производства.