Эксперты заявили о недооценке нефтяным рынком действий ОПЕК+

В то же время эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская полагает, что сильное падение цены нефти до уровня менее $73 за баррель, которое наблюдалось на этой неделе, не могло произойти из-за планов ОПЕК+ по возвращению части поставок на рынок с октября. По ее словам, этот объем нефти был незначительным для рынка и мог быть компенсирован запланированными сокращениями добычи со стороны Казахстана и Ирака. «В целом на рынке вчера царили “медвежьи” настроения — рынок пока игнорирует позитивные новости и уделяет излишнее внимание негативным сценариям будущего», — считает эксперт.