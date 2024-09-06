Эксперты заявили о недооценке нефтяным рынком действий ОПЕК+

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ накануне приняли решение отложить восстановление добычи нефти, запланированное на октябрь, на два месяца. Однако пока рынок недооценивает эти действия и игнорирует позитивные новости, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
С I квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно снижают производство на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако с октября 2024 года эти страны планировали постепенно начать восстанавливать добычу нефти. При этом в ОПЕК+ допускали пересмотр решения о восстановлении добычи в зависимости от рыночных условий. Согласно графику, в октябре объем увеличения добычи должен был составить 180 тыс. б/с.
Аналитик «Финама» Николай Дудченко отметил, что вчерашнее решение ОПЕК+ демонстрирует готовность картеля и дальше осуществлять контроль за ситуацией на нефтяном рынке. «Вместе с тем, как мы видим по поведению цены, пока что этих мер не вполне достаточно для стабилизации котировок, — говорит эксперт. — Мы считаем, что рынок во многом недооценивает действия ОПЕК+ и геополитические риски. Кроме этого, достаточно сильным фактором сейчас является спекулятивная составляющая».
Дудченко не исключил, что рынок мог ожидать от ОПЕК+ чуть больше: например, полной отмены решения о восстановлении добычи нефти. Однако, по мнению эксперта, такое решение не соответствует интересам всех участников ОПЕК+. Кроме того, по его словам, продолжает оставаться сложной геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, что нефтяной рынок также игнорирует. «Вероятность возврата в цену [нефти] премии за геополитические риски, на наш взгляд, высока», — добавил аналитик «Финама».
В то же время эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская полагает, что сильное падение цены нефти до уровня менее $73 за баррель, которое наблюдалось на этой неделе, не могло произойти из-за планов ОПЕК+ по возвращению части поставок на рынок с октября. По ее словам, этот объем нефти был незначительным для рынка и мог быть компенсирован запланированными сокращениями добычи со стороны Казахстана и Ирака. «В целом на рынке вчера царили “медвежьи” настроения — рынок пока игнорирует позитивные новости и уделяет излишнее внимание негативным сценариям будущего», — считает эксперт.
Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, в свою очередь, подчеркнул, что решение ОПЕК+, безусловно, стало реакцией на события на нефтяном рынке: прогнозы высокого уровня добычи нефти в США, восстановление добычи в Ливии, нестабильный спрос в Китае. И все это происходит на фоне того, что некоторые страны ОПЕК+ не успели подстроиться под ограничения производства альянсом, добавил эксперт.
«Сильного моментального эффекта [от действий ОПЕК+] ожидать не стоит, но постепенно цены вернутся к уровням I полугодия — около $80 за баррель марки Brent», — прогнозирует он.