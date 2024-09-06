Эксперты: дефицит кадров затрудняет модернизацию Восточного полигона

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Нехватка кадров является одним из главных препятствий модернизации Восточного полигона. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.
«Дефицит кадров — один из тормозов модернизации Восточного полигона. На разных этапах к реализации проекта привлекались и железнодорожные войска, и студенты. Ситуация еще сложнее из-за усиления конкуренции на рынке труда в последние два с половиной года. Причем речь не только о конкуренции с другими регионами, но и о перетоке кадров для реализации других крупных проектов на Дальнем Востоке, таких как строительство Амурского ГПЗ, освоение Удоканского месторождения, реконструкция Жатайской судоверфи, строительство Тихоокеанской железной дороги», — сказал директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской Академии Дмитрий Землянский.
На ситуации негативно сказывается и сокращение притока в Россию иностранных трудовых мигрантов, смена их профессиональных предпочтений. «Процессы цифровизации и вообще внедрение новых технологий в строительство происходят медленно в силу возраста значительного числа занятых. При этом действительно мы видим, как часть иностранных рабочих все чаще предпочитают строительству карьеру в доставке и такси, то есть застройщикам приходится конкурировать с другими отраслями, увеличивать затраты на заработную плату и обучение», — считает профессор экономического факультета МГУ Сергей Никоноров.
По его словам, регионы пытаются заманить рабочих высокими зарплатами. «В последние годы число вакансий в строительстве выросло, специалисты сетуют на нехватку кадров, однако конкурс среди соискателей остается низким», — отметил Никоноров.
Ранее на пленарной сессии ВЭФ президент РФ Владимир Путин назвал расширение Восточного полигона железных дорог самым важным и крупным проектом, сравнив предстоящую модернизацию железных дорог на Дальнем Востоке со строительством БАМа во времена СССР.
О значении проекта
Землянский подчеркнул, что модернизация Восточного полигона является основой экономической безопасности всей России, позволит повысить провозную способность, преодолеть узкие места на подъездах к портам. «Это позволяет развивать экспорт в страны АТР из всех регионов. Кроме традиционной проблемы вывоза угля в восточном направлении, остро стоит вопрос экспорта продукции лесного комплекса, перевозок контейнерных грузов (в обоих направлениях). Эффекты от этой программы носят не локальный и региональный, а общенациональный характер. По некоторым оценкам, ⅘ всего объема грузов придется именно на регионы к западу от Тайшета (за пределами Восточного полигона)», — отметил Землянский.
Ключевыми бенефициарами реконструкции Восточного полигона являются добыча полезных ископаемых (прежде всего, уголь, медь и другие цветные металлы), производство строительных материалов и транспортный комплекс (порты, собственно железная дорога). Однако важны не только прямые эффекты от инвестиций, но и косвенные — от привлечения дополнительных работников, увеличения доходов местного населения, строительства жилья и социальной инфраструктуры.
«Все же развитие Восточного полигона — не главный драйвер туристической отрасли на Дальнем Востоке. Речь, прежде всего, идет о повышение провозной способности для грузов. Но косвенные эффекты могут быть. Во-первых, это развитие делового туризма как в связи со строительством на железной дороге, так и в рамках реализации смежных инвестиционных проектов. Во-вторых, увеличение провозной способности может обеспечить для РЖД возможность запустить туристические поезда — формат, который успешно себя показывает в других макрорегионах страны», — отметил Землянский.
Проект «Восточный полигон» призван дать старт коренным изменениям в жизни Дальнего Востока, и превращения его в конечном итоге в процветающий, комфортный для жизни край, заключил Никоноров. «Восточный полигон — ключевой элемент будущей мировой транспортной системы. При успешной реализации этого проекта Россия сможет совершить прорыв в международном разделении труда и стать ведущей мировой транспортной державой», — отметил Никоноров.
Восточный экономический форум проходит