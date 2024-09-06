Эксперты: дефицит кадров затрудняет модернизацию Восточного полигона

«Дефицит кадров — один из тормозов модернизации Восточного полигона. На разных этапах к реализации проекта привлекались и железнодорожные войска, и студенты. Ситуация еще сложнее из-за усиления конкуренции на рынке труда в последние два с половиной года. Причем речь не только о конкуренции с другими регионами, но и о перетоке кадров для реализации других крупных проектов на Дальнем Востоке, таких как строительство Амурского ГПЗ, освоение Удоканского месторождения, реконструкция Жатайской судоверфи, строительство Тихоокеанской железной дороги», — сказал директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской Академии Дмитрий Землянский.