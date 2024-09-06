Эксперт рассказал, как открыть свой бизнес, если денег совсем немного

Например, можно отучиться на массажиста, инвестировав в образование до 100 тысяч рублей, оформить самозанятость, приобрести оборудование и расходные материалы примерно за 30 тысяч суммарно и оказывать услуги массажа.
То есть, по оценкам экономиста, сумма входа в малый бизнес здесь ориентировочно составит 130 тысяч рублей.
Если вы умеете ремонтировать компьютеры и устанавливать ПО, то вы можете получить статус самозанятого и стать малым предприятием. У вас нет сотрудников и мощностей, но есть знания и набор инструментов. То же самое в случае с сантехником или монтажником радиоэлектронной аппаратуры, умеющим перепаивать микросхемы.
По словам Кирилла Плохих, такие специалисты представляют собой микропредприятия, которые при инвестировании порядка 10−20 тысяч рублей в хороший инструмент могут сформировать большой пул заказов и клиентов.
«Как правило, любая продажа собственных знаний и профессиональных компетенций — будь то ремонт техники, мытье машины или верстка сайта, — это и есть отрасль малого бизнеса», — отмечает эксперт.
Подобный бизнес требует минимум вложений. Вместе с тем, у микропредприятий есть потолок заработка, а также ограниченные временные и производственные ресурсы.
То есть, вы не сможете увеличить количество часов в сутках и брать большое количество заказов. Как объясняет экономист, можно увеличивать средний чек, но это подходит не всем направлениям бизнес-деятельности.
Большой выработки на микропредприятии вы не сделаете, и тогда наступит пора расширять бизнес, заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».