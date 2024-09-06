Эксперт рассказал, как открыть свой бизнес, если денег совсем немного

Если вы умеете ремонтировать компьютеры и устанавливать ПО, то вы можете получить статус самозанятого и стать малым предприятием. У вас нет сотрудников и мощностей, но есть знания и набор инструментов. То же самое в случае с сантехником или монтажником радиоэлектронной аппаратуры, умеющим перепаивать микросхемы.