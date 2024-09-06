Экономист дал прогноз по ключевой ставке

«Пока большинство аналитиков и экспертов сходятся во мнении, что ставка может быть повышена до 20 процентов уже на ближайшем заседании. С другой стороны, мы слышим, что и ЦБ не склонен драматизировать подобного рода ситуацию. У нас есть внешние факторы, мы с вами слышим о предкризисном состоянии американской экономики. Вполне вероятно, если мировые Центробанки в ближайшее время примут решение о снижении ключевой ставки у себя, наш рост будет неоправданно более жесткий по отношению к бизнесу и созданию неконкурентного доступа к финансированию для компаний», — объяснил он.