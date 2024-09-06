Дефицит бюджета РФ за январь — август предварительно составил 331 млрд рублей

«Минфин России обеспечивает исполнение поручений по реализации Послания президента Федеральному собранию, в том числе в части финансирования программ развития и формирования перспективного финансового плана на 2025−2030 гг. Закладываемая параметризация доходной базы и расходных обязательств федерального бюджета обеспечивает первичный структурный баланс с 2025 года в соответствии с параметрами “бюджетного правила”, — говорится в материалах министерства.