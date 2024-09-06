Частные инвесторы устроили крупную распродажу акций в августе

На российском рынке акций в августе сохранилась отрицательная динамика, которая началась в мае 2024 года. За месяц индекс Мосбиржи упал на 9,9%, до 2650 пунктов. ЦБ связывает это с тем, что инвесторы перекладывают средства из акций в более привлекательные облигации и депозиты. Также на динамику индексов негативно повлияли уточненные прогнозы по будущей прибыли и дивидендам отдельных компаний, отмечает ЦБ. В частности, в августе сильно дешевели акции «Мечела», Novabev Group, в самом конце месяца — акции «Сегежи» и депозитарные расписки Globaltrans.