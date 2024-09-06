Частные инвесторы устроили крупную распродажу акций в августе

Частные инвесторы стали крупнейшими нетто-продавцами акций в августе, сообщил Банк России в своем обзоре рисков финансовых рынков.
Розничные инвесторы в августе продали акции на общую сумму 17,9 млрд рублей, сообщил ЦБ. В предыдущие три месяца они совершали нетто-покупки на рынке. За счет продаж в августе по итогам восьми месяцев 2024 года частные инвесторы перешли в разряд нетто-продавцов: с начала года они продали ценные бумаги на сумму 15 млрд рублей, отмечает ЦБ.
В основном нетто-покупки акций в августе совершили банки, которые не относятся к системно значимым кредитным организациям (СЗКО). Они приобрели ценные бумаги на 17,5 млрд рублей, что в два раза больше, чем было в июле. Также акции покупали некредитные финансовые организации и СЗКО — на 7 млрд и 4,4 млрд рублей соответственно.
Средний объем торгов акциями в день в августе составил 101,3 млрд рублей. Это на 6,9% ниже, чем было в июле. Доля физлиц в объеме торгов за месяц выросла на 4%, до 78,5%.
На российском рынке акций в августе сохранилась отрицательная динамика, которая началась в мае 2024 года. За месяц индекс Мосбиржи упал на 9,9%, до 2650 пунктов. ЦБ связывает это с тем, что инвесторы перекладывают средства из акций в более привлекательные облигации и депозиты. Также на динамику индексов негативно повлияли уточненные прогнозы по будущей прибыли и дивидендам отдельных компаний, отмечает ЦБ. В частности, в августе сильно дешевели акции «Мечела», Novabev Group, в самом конце месяца — акции «Сегежи» и депозитарные расписки Globaltrans.
Индекс Мосбиржи на 11:15 мск 6 сентября составлял 2634,24 пункта (+0,48%).
План-минимум для индекса Мосбиржи 6 сентября — хотя бы не упасть, а на следующей неделе рынок будет ждать решения ЦБ по ключевой ставке, отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. Заседание совета директоров ЦБ состоится 13 сентября. По словам Зельцера, наступила дефляция, и рынок акций может получить важный фактор переоценки вверх. Эксперт полагает, что ЦБ может сохранить ключевую ставку на уровне 18%. При этом другие участники рынка допускают, что ставка может быть повышена.