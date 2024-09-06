Цена бензина Аи-92 на бирже выросла за неделю более чем на 6%

Бензин Аи-95 подорожал за неделю на 3%, до 73,583 тыс. рублей за тонну, летнее дизельное топливо — на 0,8%, до 62,132 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута уменьшилась на 5,5%, до 28,3 тыс. рублей за тонну, а топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) — на 4%, до 80,973 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов подросла на 1,3% и составила 39,416 тыс. рублей за тонну.