Цена бензина Аи-92 на бирже выросла за неделю более чем на 6%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки «Регуляр-92» увеличилась за первую неделю сентября более чем на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Цена бензина Аи-92 выросла на 6,4%, до 62,487 тыс. рублей за тонну. На таком уровне стоимость этого вида топлива находилась в последний раз в конце сентября 2023 года.
Бензин Аи-95 подорожал за неделю на 3%, до 73,583 тыс. рублей за тонну, летнее дизельное топливо — на 0,8%, до 62,132 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута уменьшилась на 5,5%, до 28,3 тыс. рублей за тонну, а топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) — на 4%, до 80,973 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов подросла на 1,3% и составила 39,416 тыс. рублей за тонну.