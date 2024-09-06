ЦБ заявил о массовых трудностях компаний из России при расчетах с иностранцами

Как отметили в ЦБ, чаще всего с трудностями при проведении платежей сталкивались предприятия химической промышленности, а также производители машин и оборудования. Одна из главных проблем заключается в том, что за последнее время блокировать или отказывать в обслуживании платежей по сделкам с участием российских компаний стали не только крупные госбанки Китая, но и региональные.