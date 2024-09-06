Топ-5 бюджетных направлений для отдыха осенью в 2024 году

Редакция изучила предложения трех крупных российских туристических операторов и выяснила, что их туристические пакеты сильно отличаются друг от друга и по цене, и по программе.
1. Байкал. Озеро представляет собой одну из главных достопримечательностей Сибири, а также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположено на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Тур на Байкал для двух человек на 7 дней из Москвы можно найти от 24 674 рублей. Средняя цена у одного из туроператоров составит в районе 30 — 35 тысяч рублей.
2. Карелия. Республика расположена на северо-западе России, столица — Петрозаводск. Карелия привлекает своей природой — чистыми реками, флорой и фауной, лесами-заповедниками. На сайте одного туроператора предложения в осенний период начинаются от 26 080 рублей, у другого — от 55 576 рублей, а у третьего — от 63 166 рублей.
3. Алтай. Регион находится в Сибири, у подножия Алтайских гор, также подходит тем, кто хочет отдохнуть на природе. Самый дешевый тур в «Сибирскую Швейцарию», у одного игрока туротрасли будет стоить от 26 089 рублей, у конкурента — 51 873 рубля.
4. Абхазия. Бюджетный отдых можно устроить не только в пределах России. Так, в октябре россияне могут купить туры в Абхазию от 26 855 рублей.
5. Белоруссия. Желающие отдохнуть в этой стране могут рассчитывать на различные виды отдыха — от активного на природе до оздоровительного в санаториях. Минимальные цены у трех операторов по этому направлению разнятся на 30%, от 32 373 рублейу до 42 тысяч рублей, в зависимости от площадки.
Самым популярным зарубежным направлением для россиян остается Турция, однако цены здесь сильно подрасли не только на путевки, а на все. Это связано с высокой инфляцией в стране. Рост цен вынудил турецкий центробанк установить ключевую ставку на уровне 50% годовых. Однако пока маховик роста цен это не остановило.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».