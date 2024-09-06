Топ-5 бюджетных направлений для отдыха осенью в 2024 году

Лето, традиционно считающееся популярным сезоном для отдыха, подходит к концу. Но конец августа не означает конец для каникул — спрос на многие направления снижается на фоне окончания каникул у школьников и студентов, как и цены. К тому же, отдохнуть россияне могут не только на пляже. Финансы Mail представили подборку вариантов для осеннего отдыха на двоих на неделю.