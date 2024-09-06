Бакальчук обвинил WB в удержании 1 млрд руб. за работы по строительству складов

Владислав Бакальчук заявил, что «с подачи братьев Мирзоян (Леван и Роберт Мирзояны, бенефициары Russ.— ''Ъ'') на этой неделе WB прекратила перечисление средств подрядчикам на общую сумму 1 млрд руб.», не предоставив документов. По его словам, «ВБ Девелопмент» строит более 4 млн кв. м складов общей стоимостью 120 млрд руб. На сегодняшний день заморожено более 30 объектов, 23 из которых должны быть сданы в эксплуатацию в 2024 году, сказал Бакальчук.
«Мы все видим, что дефицит складов уже влияет на бизнес. В начале года наши склады могли вмещать до 595 миллионов товаров, сейчас этот показатель упал почти на 10% — до 535 миллионов товаров. Остановка строительства только усугубит ситуацию», — написал Владислав Бакальчук в Telegram-канале. Он добавил, что ведет переговоры, чтобы «вернуть нормальную работу компании».
В пресс-службе РВБ сообщили «Ъ», что продолжают аудит обязательств «ВБ Девелопмент» и инвентаризацию строек, при этом работы ведутся и будут выполнены в срок. Компания рассматривает возможность передачи контрактных обязательств «ВБ Девелопмент» другому подрядчику. «Сохраняется задолженность ''ВБ Девелопмент'' перед головной компанией в сумме более 30 млрд руб., при этом ''ВБ Девеломент'' не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам», — говорится в заявлении компании. Бакальчук объяснял задолженность 30 млн руб. выплатой аванса субподрядчикам.
В июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали совместное предприятие — ООО РВБ. Его учредителями стали ООО «Вайлдберриз» с 65% нового юрлица и ООО «Стинн» (владелец «Русс Аутдор») с 35%. Владислав Бакальчук, который владеет 1% ООО «Вайлдберриз», выступал против объединения компаний и утверждал, что его жена, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, попала «под влияние братьев Мирзоян». Супруги находятся в процессе бракоразводного процесса.