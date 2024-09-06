Бакальчук обвинил WB в удержании 1 млрд руб. за работы по строительству складов

Владислав Бакальчук заявил, что «с подачи братьев Мирзоян (Леван и Роберт Мирзояны, бенефициары Russ.— ''Ъ'') на этой неделе WB прекратила перечисление средств подрядчикам на общую сумму 1 млрд руб.», не предоставив документов. По его словам, «ВБ Девелопмент» строит более 4 млн кв. м складов общей стоимостью 120 млрд руб. На сегодняшний день заморожено более 30 объектов, 23 из которых должны быть сданы в эксплуатацию в 2024 году, сказал Бакальчук.