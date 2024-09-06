«Аэрофлот» ввел мороженое в питание на рейсах из Москвы в Мале, Бангкок и на Пхукет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. «Аэрофлот» ввел мороженое из Башкирии в рацион классов эконом и комфорт на рейсах из Москвы в Мале, Бангкок и на Пхукет. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.