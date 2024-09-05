Юрист раскрыла, что нельзя наследовать по закону

Так, в наследственную массу входят вещи, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, например, права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, а также имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества, задолженность наследодателя по алиментам и по уплате неустойки, исчисленной на день его смерти и другие.