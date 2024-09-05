Юрист раскрыла, что нельзя наследовать по закону

Так, в наследственную массу входят вещи, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, например, права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, а также имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества, задолженность наследодателя по алиментам и по уплате неустойки, исчисленной на день его смерти и другие.
Какие исключения есть из этого правила?
К ним, по словам адвоката, относятся:
• права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (в том числе право на алименты, алиментные обязательства, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина);
• права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом, например, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, агентского договора;
• личные неимущественные права и другие нематериальные блага, к примеру, право авторства;
• государственные награды РФ, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах. Такие госнаграды и документы к ним передаются на хранение членам семьи и иным близким родственникам наследодателя.
Также довольно часто возникают вопросы о том, наследуются ли ограниченно оборотоспособные вещи — оружие, психотропные и наркотические средства и другие.
«Ограниченно оборотоспособные вещи включаются в состав наследственной массы и наследуются на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения», — разъясняет юрист.
Однако при наследовании вещей, оборот которых ограничен, принимаются меры по их охране до получения наследником спецразрешения на эти вещи.
Например, в случае наследования гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на него, указанное оружие изымается для ответственного хранения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации), или его территориальным органом либо органами внутренних дел.
«При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на такое имущество подлежит прекращению, а суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию», — предупреждает адвокат.
Что касается наследования неприватизированных квартир, то здесь важно учитывать следующее.
По общему правилу до приватизации квартира является государственной или муниципальной собственностью и в состав наследства не входит.
В то же время допускается включение жилого помещения в наследственную массу, если гражданин, желавший приватизировать жилое помещение, подал заявление о приватизации и все необходимые для этого документы, не отозвал его, но умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права собственности.
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