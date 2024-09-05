Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сбере рассказали о финансировании строительства жилья на Дальнем Востоке

За последние 2 года объем финансирования жилья Сбером на Дальнем Востоке вырос на 76%, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» на полях ВЭФ заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Источник: Вероника Сапожникова

«В этом смысле Дальний Восток традиционно отставал от западных регионов страны. Одним из важнейших драйверов, который толкнул ДФО на движение, стала дальневосточная ипотека, которая доступна жителям региона и дает льготные условия для финансирования», — рассказал Анатолий Попов.

По словам топ-менеджера компании, это решение повлияло на развитие рынка недвижимости, появились застройщики, которые теперь работают во всех регионах ДФО.

Также Попов сообщил, что Сбер финансирует больше половины жилой недвижимости, строящейся в регионах ДФО.

Он подчеркнул, что показатель обеспеченности проектами многоквартирных домов на Дальнем Востоке на данный момент теперь является средним по России.

«Люди видят новые возводимые многоквартирные дома, качественное жилье и могут на доступных условиях его приобрести», — добавил топ-менеджер компании.

Кроме того, Попов рассказал, что Сбер профинансировал более 20 проектов по строительству школ на Дальнем Востоке через механизм государственно-частного партнерства.

Вторая важная ветвь направлений инфраструктурных инвестиция банка — проекты по утилизации твердых бытовых отходов, реализуемые совместно с «Российским экологическим оператором».