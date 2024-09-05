В Сбере рассказали о финансировании строительства жилья на Дальнем Востоке

«В этом смысле Дальний Восток традиционно отставал от западных регионов страны. Одним из важнейших драйверов, который толкнул ДФО на движение, стала дальневосточная ипотека, которая доступна жителям региона и дает льготные условия для финансирования», — рассказал Анатолий Попов.