Сбер предложил новый инструмент для квалифицированных инвесторов

«Российский рынок инвестиций постоянно меняется, и наши клиенты хотят вкладывать средства не только в классические, но и в более сложные продукты с потенциально более высокой доходностью. Этот выпуск кредитной структурной облигации с переоценкой в золоте позволяет инвесторам получить экспозицию на драгоценный металл, валюту и кредитный риск. Инструмент можно будет использовать для диверсификации инвестиционного портфеля. Рассматривая золото как актив, который играет огромную роль в мировой экономике и экономике России, мы предлагаем нашим клиентам различные инструменты на его основе», — отметил зампред Сбербанка.