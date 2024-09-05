«Сбер» повысил ставки по «СберВкладу» и надбавки по накопительному счету

По «СберВкладу» максимальная ставка составляет 18% годовых сроком на восемь или девять месяцев с учетом надбавок за подписки «СберПрайм» или «СберПрайм+», а также за получение зарплаты или пенсии на карту банка и тратами от ₽30 тыс. в месяц. Сумма вклада для получения ставки 18% годовых должна составлять от ₽1 млн с выплатой процентов в конце срока и при оформлении онлайн. Без учета надбавок доходность на тех же условиях — 16% годовых.