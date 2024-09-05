«Сбер» повысил ставки по «СберВкладу» и надбавки по накопительному счету

С 5 сентября увеличиваются ставки по «СберВкладу» до 18% годовых и вводятся надбавки к базовой ставке по «Накопительному счету», об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
По «СберВкладу» максимальная ставка составляет 18% годовых сроком на восемь или девять месяцев с учетом надбавок за подписки «СберПрайм» или «СберПрайм+», а также за получение зарплаты или пенсии на карту банка и тратами от ₽30 тыс. в месяц. Сумма вклада для получения ставки 18% годовых должна составлять от ₽1 млн с выплатой процентов в конце срока и при оформлении онлайн. Без учета надбавок доходность на тех же условиях — 16% годовых.
Также с 5 сентября вводятся надбавки до 3 п.п. к базовой ставке 10% годовых по «Накопительному счету» за траты по карте банка от ₽30 тыс., в том числе учитываются покупки от ₽5 тыс. в экосистеме «Сбера» («Самокате», «Купере», «Мегамаркете» и других), и наличие подписок «СберПрайм» или «СберПрайм+». Надбавки суммируются, действующие клиенты могут получить до 3 п.п. к базовой ставке. Приветственная ставка 16% годовых не изменилась и действует первые три месяца при открытии счета. Проценты начисляются на ежедневный остаток.
По вкладу «Лучший%» изменений нет — максимальная ставка 18% годовых на сроки восемь и девять месяцев при вложении средств, которых не было на вкладах банка в течение двух месяцев.
«Мы ценим лояльность наших клиентов и предлагаем им более выгодные условия по накопительным счетам и вкладам на фоне растущего интереса к сберегательным продуктам», — прокомментировал «РБК Инвестициям» повышение ставок директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. С начала года портфель срочных вкладов в «Сбере» вырос в 1,2 раза и достиг ₽12,2 трлн, а накопительных счетов — в 4,18 раза и составил ₽2,8 трлн, добавил Широков.
На 5 сентября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 14,43% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года зафиксировано 30 августа 14,46%.
По данным на 2 сентября, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 16,53% годовых (+0,05 п.п. к 26 августа);
- на шесть месяцев — 17,49% годовых (+0,18 п.п);
- на год — 16,84% годовых (+0,13 п.п.).
Самую высокую доходность среди системно значимых кредитных организаций — 21% годовых — предлагают:
- Московский кредитный банк по вкладу МКБ. Преимущество+ «сроком на три месяца при открытии через онлайн-платформу “Финуслуги”, а также по продукту “МКБ. Перспектива” сроком на три года при покупках от ₽ 10 тыс. в месяц по карте банка;
- Росбанк по депозиту “Надежный Капитал” с опцией “Плюс” сроком на полгода при открытии через онлайн-платформу “Финуслуги”;
- Совкомбанк по вкладу “Осенний максимум с Халвой” и “Удобный” сроком на три года при покупках по карте “Халва” с подключенной подпиской “Халва. Десятка”;
- Альфа-Банк по вкладам “Максимальный”, “Альфа-Вклад” и “Пенсионный” сроком на три года.
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