Россияне рассказали о своем отношении к Восточному экономическому форуму

Большинство читателей считает, что со странами, принимающими участие в ВЭФ, следует развивать отношения в области торговли (28%), информационных технологий (13%), машиностроения (9%) и ВПК (8%). При этом для России, в первую очередь, участники опроса назвали приоритетными для развития отрасли машиностроения (39%), сельского хозяйства (16%), информационных технологий (12%) и мобильной связи и телекоммуникаций (6%). Прежде всего, по мнению респондентов, России следует развивать отношения со странами БРИКС, в целом (50%), с Китаем (14%), со странами НАТО, в целом (11%), и с США (8%).