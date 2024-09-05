Россияне рассказали о своем отношении к Восточному экономическому форуму

Редакция спросила своих читателей об отношении к Восточному экономическому форуму, который проходит сейчас во Владивостоке.
Четверо из десяти респондентов (38%) заявили, что слышали про Восточный экономический форум и следят за событием. Более половины (52%) отметили, что слышали что-то о форуме, но за ним не следят, 9% не слышали о событии вообще.
Самой популярной темой ВЭФ у россиян стали отношения страны с другими странами — ими интересуется больше всего четверть респондентов (23%).
На втором месте по популярности стала тема экономического развития страны (20%), а тройку лидеров замыкает тема российского технологического развития (15%). Около 25% заявили, что ничего не знают о темах, которые представлены на форуме (11%), или не интересуются ни одной из тем ВЭФ (14%).
Самым ожидаемым событием ВЭФ читатели назвали предстоящее пленарное заседание с Владимиром Путиным, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом — за темой сессии собираются следить 29%.
При этом каждый пятый планирует следить за основной программой форума (10%) или за всеми программами одновременно (11%), 3% интересуются культурной программой, а 1% — спортивной. Четверо из десяти (38%) отметили, что не интересуются ни одной из программ, а 9% затруднились с ответом.
Большинство читателей считает, что со странами, принимающими участие в ВЭФ, следует развивать отношения в области торговли (28%), информационных технологий (13%), машиностроения (9%) и ВПК (8%). При этом для России, в первую очередь, участники опроса назвали приоритетными для развития отрасли машиностроения (39%), сельского хозяйства (16%), информационных технологий (12%) и мобильной связи и телекоммуникаций (6%). Прежде всего, по мнению респондентов, России следует развивать отношения со странами БРИКС, в целом (50%), с Китаем (14%), со странами НАТО, в целом (11%), и с США (8%).
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