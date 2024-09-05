Россиян научили, в каких случаях можно вернуть предоплату

В случае уклонения исполнителя от возврата суммы предоплаты в добровольном порядке, потребитель может обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав, предъявив следующие требования: требование о возврате суммы предоплаты, неустойки за нарушения сроков возврата предоплаты (1% от суммы предоплаты за каждый день просрочки), о компенсации морального вреда (размер компенсации законом не установлен, суд определяет размер в каждом конкретном случае), о взыскании штрафа за отказ от удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке (50% от суммы предоплаты).