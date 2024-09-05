Россиян научили, в каких случаях можно вернуть предоплату

Такие условия, по словам эксперта, противоречат положениям статьи 32 Закона о защите прав потребителей.
«Ведь в соответствии с данной нормой, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору», — говорит Данилов.
Исполнитель при этом может удержать расходы, если они:
⎯ возникли в связи с исполнением обязательств именно по договору с потребителем. К примеру, если предприниматель закупил товар для оказания услуг неограниченному кругу, удержать могут только сумму того товара, который прямо предназначался данному потребителю, а расходы на товары для оказания услуг другим потребителям не могут быть удержаны;
⎯ возникли до момента заявления потребителем отказа от исполнения договора;
⎯ подтверждены документально, например, соответствующими платежными документами.
«Прочие денежные средства, внесенные потребителем, исполнитель должен возвратить», — утверждает адвокат.
Немногие знают, но денежные средства, получаемые предпринимателями от реализации подарочных и иных сертификатов, также являются предварительной оплатой услуг. Так что, владельцы подарочного сертификата вправе отказаться от услуги до ее оказания и потребовать у исполнителя вернуть сумму предоплаты.
Чтобы отказаться от услуги, необходимо направить в адрес исполнителя уведомление. «Исполнитель обязан возвратить предоплату в течение десяти дней со дня предъявления требования. При просрочке возврата суммы предоплаты исполнитель должен будет уплатить неустойку за каждый день просрочки в размере одного процента от суммы предоплаты», — поясняет Данилов.
Если деньги так и не были возвращены в десятидневный срок или были возвращены в меньшем размере, потребителю необходимо направить исполнителю досудебную претензию.
В случае уклонения исполнителя от возврата суммы предоплаты в добровольном порядке, потребитель может обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав, предъявив следующие требования: требование о возврате суммы предоплаты, неустойки за нарушения сроков возврата предоплаты (1% от суммы предоплаты за каждый день просрочки), о компенсации морального вреда (размер компенсации законом не установлен, суд определяет размер в каждом конкретном случае), о взыскании штрафа за отказ от удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке (50% от суммы предоплаты).
«Важно помнить, вышеизложенное применяется, если допустимость установления “невозвратной” оплаты не установлена специальными законами. Так, например, в отношении услуг по воздушной перевозке пассажиров, может быть предусмотрено условие о невозврате провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки пассажира (ст. 103 ВКЗ РФ)», — разъяснил адвокат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».