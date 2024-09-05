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Раскрыто число вернувшихся из офшоров предприятий топливо-энергетического хозяйства

За последнее время при активном участии генеральной прокуратуры из офшоров в российскую юрисдикцию вернули 18 отечественных предприятий, в основном топливо-энергетического хозяйства. Такие данные были озвучены во время выступления Генерального прокурора РФ Игоря Краснова на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

Это обеспечило их бесперебойную работу и дало возможность не только сохранить бизнес, но и обеспечило экономический рост.

Кроме того, мерами прокурорского реагирования было обеспечено заключение 14 инвестиционных проектов, которые также обеспечили стабильное экономическое развитие предприятий дальнего востока и страны в целом, сообщил генпрокурор.

Кроме того, по словам Краснова, в ходе проведенной по его указанию проверки деятельности министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики были выявлены нарушения. «Принятыми мерами прокурорского реагирования удалось добиться наращивания транзита грузов по Северному Морскому пути, — рассказал генпрокурор. — благодаря этому было устранено допущенное отставание и достигнуты целевые показатели в 36 миллионов тон в год (транзита по СМП)».