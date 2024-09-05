Раскрыто число вернувшихся из офшоров предприятий топливо-энергетического хозяйства

Кроме того, по словам Краснова, в ходе проведенной по его указанию проверки деятельности министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики были выявлены нарушения. «Принятыми мерами прокурорского реагирования удалось добиться наращивания транзита грузов по Северному Морскому пути, — рассказал генпрокурор. — благодаря этому было устранено допущенное отставание и достигнуты целевые показатели в 36 миллионов тон в год (транзита по СМП)».