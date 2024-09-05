Путин заявил о заключении контрактов на более 10,5 трлн рублей на ВЭФ

Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что за последние три года было подписано более тысячи соглашений на общую сумму свыше 10,5 триллионов рублей.
«Отмечу, что только на последних трех форумах было подписано больше 1 тыс. соглашений на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей. Восточный экономический форум стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул глава государства.
ВЭФ продолжает оставаться ключевым событием для установления деловых связей и обсуждения перспектив развития не только Дальнего Востока, но и России в целом, а также для укрепления сотрудничества со странами региона, отметил президент.