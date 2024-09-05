Путин заявил о заключении контрактов на более 10,5 трлн рублей на ВЭФ

«Отмечу, что только на последних трех форумах было подписано больше 1 тыс. соглашений на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей. Восточный экономический форум стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул глава государства.