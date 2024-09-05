Путин заявил о росте объема грузоперевозок по СМП в пять раз со времен СССР

В частности, по его словам, это позволит нарастить мощности Мурманского транспортного узла до 100 млн тонн, а в перспективе и выше. «Отмечу, что в развитии Мурманского транспортного узла заинтересованы и наши партнеры по Евразийской интеграции. Так, коллеги из Белоруссии, о которой я уже вспоминал, предметно рассматривает перспективы развития портовой инфраструктуры и своих терминалов на Кольском полуострове. И мы, конечно, приглашаем к работе в этом проекте и другие страны. Знаю, что заинтересованность в этой работе есть», — сказал Путин.