Путин заявил о росте объема грузоперевозок по СМП в пять раз со времен СССР

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути вырос в пять раз по сравнению с советским временем и уже превысил 36 млн тонн. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
«За последние 10 лет его грузопоток вырос почти на порядок. Если в 2014-м по Севморпути было перевезено всего 4 млн тонн грузов, то в 2023 году — уже более 36 млн тонн. Это в пять раз больше рекорда советского времени. Будем и дальше наращивать грузопоток, в том числе за счет активного освоения арктических месторождений, перенаправления грузов с запада на восток, за счет увеличения транзита», — сказал Путин.
Как отметил президент, развернут масштабный план развития Северного морского пути. «Мы строим ледоколы, развиваем спутниковую группировку, укрепляем береговую инфраструктуру, сеть аварийно-спасательных центров. Чтобы раскатать, так сказать, новые логистические маршруты, два года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы», — отметил Путин.
По его словам, сегодня в этой схеме 14 портов северо-запада Арктики и Дальнего Востока.
«Отмечу, что по итогам прошлого года мощность российских портов в границах Севморпути превысила 40 млн тонн. Разумеется, считаем что это только начало, будем и дальше наращивать их возможности, модернизировать перевалку грузов, расширять ближние и дальние железнодорожные подходы к ним», — заявил президент.
В частности, по его словам, это позволит нарастить мощности Мурманского транспортного узла до 100 млн тонн, а в перспективе и выше. «Отмечу, что в развитии Мурманского транспортного узла заинтересованы и наши партнеры по Евразийской интеграции. Так, коллеги из Белоруссии, о которой я уже вспоминал, предметно рассматривает перспективы развития портовой инфраструктуры и своих терминалов на Кольском полуострове. И мы, конечно, приглашаем к работе в этом проекте и другие страны. Знаю, что заинтересованность в этой работе есть», — сказал Путин.