Путин заявил о необходимости обеспечить ресурсный суверенитет страны

«Вместе с тем в ключевых центрах добычи, в том числе в Якутии и на Чукотке, запасы разрабатываются давно и объективно ограничены, а спрос на полезные ископаемые растет, причем не только на экспорт, но и на нашем внутреннем рынке», — добавил президент.