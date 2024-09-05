Путин заявил о необходимости обеспечить ресурсный суверенитет страны

«Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом, создать основу для производства новых материалов и источников энергии», — сказал глава государства.
Он отметил, что это необходимо выполнять с использованием более эффективных отечественных технологий и научных разработок в сфере экологии и природопользования.
Путин подчеркнул, что на Дальнем Востоке добывается весь российский вольфрам, плавиковый шпат и бурные руды, олово, 80% алмазов и урана, больше 70% серебра, 60% золота России.
«Вместе с тем в ключевых центрах добычи, в том числе в Якутии и на Чукотке, запасы разрабатываются давно и объективно ограничены, а спрос на полезные ископаемые растет, причем не только на экспорт, но и на нашем внутреннем рынке», — добавил президент.
Путин напомнил, что в 2023 году на ВЭФ сформировали поручение правительства составить отдельные программы изучения недр Дальнего Востока и Сибири, включить их в федеральный проект «Геология, возрождение легенды».
«Эти программы готовы. По оценке, каждый рубль государственных средств, вложенных в геологоразведку, привлечет как минимум 10 рублей частных инвестиций. Но самое главное — вложенные средства, безусловно, окупаются», — указал глава государства.
Инвестиции, вложенные в геологоразведку, окупятся, принесут комплексный эффект по всей производственной цепочке.
«Но нужно делать эту работу своевременно, понимая горизонт планирования инвестиций. Я прошу правительство в проекте федерального бюджета на предстоящие три года заложить финансирование указанных программ в объеме, необходимом для достижения поставленных целей», — заключил Путин.
Ранее в четверг президент указал на то, что Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна быть не только двухпутной, но и полностью электрифицированной. По его словам, дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке можно ликвидировать прежде всего за счет ввода в строй новых объектов генерации.
ВЭФ-2024 проходит