Путин заявил, что экономика будущего строится вокруг человека

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Экономика будущего строится вокруг человека, поэтому нельзя возводить промышленные объекты без социальной инфраструктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Уже не раз говорил, [что] нельзя руководствоваться старой логикой “сперва заводы и фабрики, а только потом подумаем о тех, кто трудится на этих предприятиях”. Такая логика не только несправедлива, она просто не работает в современной экономике, в экономике будущего, которая строится, буквально строится вокруг человека. Именно поэтому вместе с новыми экономическими планами на Дальнем Востоке мы развернули и крупные социальные инициативы», — сказал Путин.