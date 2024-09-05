Путин заявил, что экономика будущего строится вокруг человека

«Уже не раз говорил, [что] нельзя руководствоваться старой логикой “сперва заводы и фабрики, а только потом подумаем о тех, кто трудится на этих предприятиях”. Такая логика не только несправедлива, она просто не работает в современной экономике, в экономике будущего, которая строится, буквально строится вокруг человека. Именно поэтому вместе с новыми экономическими планами на Дальнем Востоке мы развернули и крупные социальные инициативы», — сказал Путин.