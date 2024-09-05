Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума

Не забыта была и внешняя политика, российский лидер особо указал на то, что в этой сфере нельзя ничего делать, что явно противоречит интересам других народов, тогда как «именно на эти грабли» наступают сегодня ведущие страны Запада и прежде всего — Соединенные Штаты. «Они давят своих союзников и своих так называемых партнеров. У них нет друзей, у них есть только интересы», — указывал Путин.