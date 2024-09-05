Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии форума. В мероприятии вместе с ним примут участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Накануне глава государства провел встречи с обоими гостями форума во Владивостоке.
Пленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 5 сентября.
Насыщенная программа президента
Путин начал работу на форуме 4 сентября. Глава государства провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, включающие узкий и расширенный составы. Лидеры обсудили различные вопросы российско-малайзийского сотрудничества, экономические вопросы, в том числе перспективы наращивания объемов взаимной торговли, планы по взаимодействию Москвы и АСЕАН в 2025 году на фоне предстоящего председательства Кулана-Лумпура в объединении.
Кроме того, президент провел совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и осмотрел интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов территорий опережающего развития, открыл ряд производственных площадок в регионе и провел отдельную встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Выступление прошлого года
На пленарной сессии Восточного экономического форума в прошлом году глава государства высказался о меняющейся ситуации в глобальной экономике, назвал российский бизнес ответственным и напомнил, что работать в России надежнее.
В своем выступлении на ВЭФ-2023 Путин говорил, что глобальная экономика продолжает меняться, прежде всего потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений, и все больше стран готовы к равноправному сотрудничеству. На этом фоне, подчеркивал глава российского государства, расширяется пространство подлинного делового сотрудничества стран, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам.
Говорил Путин и об ограничениях расчетов в долларах, которое привело к тому, что все страны задумались о расчетах в нацвалютах и хранении сбережений не в США. По словам российского президента, сегодня происходит «подрыв доверия» к тем, кто вводит эти ограничения.
Не обошел Путин вниманием и Дальний Восток — заявил, что надо постоянно улучшать условия жизни, ведения здесь бизнеса, расширять логистические маршруты, включая Северный морской путь, указал на необходимость повышать процент изученности недр на Дальнем Востоке.
Не забыта была и внешняя политика, российский лидер особо указал на то, что в этой сфере нельзя ничего делать, что явно противоречит интересам других народов, тогда как «именно на эти грабли» наступают сегодня ведущие страны Запада и прежде всего — Соединенные Штаты. «Они давят своих союзников и своих так называемых партнеров. У них нет друзей, у них есть только интересы», — указывал Путин.
О форуме
Главная тема Восточного экономического форума в этом году — «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Около 100 мероприятий запланировано в рамках деловой программы ВЭФ в этом году. Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
В программу ВЭФ также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН.
Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры. Проходит Международный парад парусов ВЭФ, стартовавший в акватории Амурского залива еще до начала официального открытия форума и включающий показательное плавание парусников и яхт разных классов, а также пять парусных регат. Четвертого сентября прошел традиционный забег. В этот же день состоялся гала-матч по хоккею с участием прославленных отечественных хоккеистов.
Погода радует участников форума, на острове Русский первые два дня выдались солнечными и теплыми, днем температура повышалась до 24 градусов. Но, по информации синоптиков,
Что касается мер безопасности в отношении предупреждения распространения коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование.
Восточный экономический форум проходит