Путин: совместный с КНР крупный логистический проект должны запустить к 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Совместный проект России и КНР по развитию острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае должен быть запущен уже с 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
По словам главы государства, проект предполагает создание крупных логистических комплексов в регионе, новых пунктов пропуска через государственную границу и расширение автодорожной сети. Путин подчеркнул, что это хороший пример как сотрудничества с зарубежными партнерами, так и вложений в строительство и в создание рабочих мест.
«В мае 2024 года в рамках государственного визита в КНР мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над этим проектом, — напомнил российский лидер. — Уверен, он придаст хороший, мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу правительство отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации этого плана уже со следующего, 2025 года».