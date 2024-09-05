Путин: совместный с КНР крупный логистический проект должны запустить к 2025 году

«В мае 2024 года в рамках государственного визита в КНР мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над этим проектом, — напомнил российский лидер. — Уверен, он придаст хороший, мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу правительство отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации этого плана уже со следующего, 2025 года».