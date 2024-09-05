Путин: Россия является одним из мировых лидеров по майнингу

Россия занимает лидирующие позиции в мире по майнингу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2024 года.
«Это связано с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Мы рады тому, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает», — сказал президент. Он добавил, что важно не допустить, чтобы профицит превратился в дефицит.
Владимир Путин сообщил, что решение относительно цифрового рубля уже принято. «Цифровой рубль — это один из видов национальной валюты, которым будут пользоваться участники экономической деятельности и граждане», — пояснил глава государства.
В эти дни во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета проходит Восточный экономический форум-2024.