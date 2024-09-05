Путин: Россия вышла на четвертое место в мировой экономике

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что страны глобального Юга теперь составляют 50% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). По его словам, разрыв между Китаем и США продолжается увеличиваться, что свидетельствует о значительно усиливающемся экономическом перевесе Китая.