Путин: Россия вышла на четвертое место в мировой экономике

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что страны глобального Юга теперь составляют 50% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). По его словам, разрыв между Китаем и США продолжается увеличиваться, что свидетельствует о значительно усиливающемся экономическом перевесе Китая.
Путин подчеркнул, что китайская экономика по паритету покупательной способности занимает первое место в мире. «Американская экономика мощная, — отмечает российский президент. — Но объем экономики КНР больше, на втором месте США».
Глава российского государства особо акцентировал внимание на том, что разрыв между двумя крупнейшими экономиками мира растет с каждым годом.
Также российский лидер сообщил, что экономика России теперь занимает четвертое место в мировом рейтинге.
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