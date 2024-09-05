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Путин: Россия вышла на четвертое место в мировой экономике

Российский лидер подчеркнул, что экономика России находится на четвертом месте в мире по объемам ВВП.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Росконгресс

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что страны глобального Юга теперь составляют 50% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). По его словам, разрыв между Китаем и США продолжается увеличиваться, что свидетельствует о значительно усиливающемся экономическом перевесе Китая.

Путин подчеркнул, что китайская экономика по паритету покупательной способности занимает первое место в мире. «Американская экономика мощная, — отмечает российский президент. — Но объем экономики КНР больше, на втором месте США».

Глава российского государства особо акцентировал внимание на том, что разрыв между двумя крупнейшими экономиками мира растет с каждым годом.

Также российский лидер сообщил, что экономика России теперь занимает четвертое место в мировом рейтинге.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».