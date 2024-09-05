Путин: Россия способна воплощать в жизнь транспортные проекты мирового уровня

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к реализации масштабных транспортных проектов, подчеркнув способности России строить «быстро, много и качественно». Эти слова прозвучали на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«На восточном полигоне железных дорог и на всех крупных автодорожных объектах страны ведутся масштабные работы. В этот процесс вовлечены специалисты, инженеры и проектировщики из различных регионов России. Их интенсивный труд и ответственный подход показывают, что Россия может строить быстро, много и качественно, осуществляя инфраструктурные и транспортные проекты как национального, так и глобального масштаба», — отметил он.
Президент также подчеркнул текущую эффективность работы железнодорожных пограничных пунктов России, указывая на достигнутые высокие скорости обработки и пропуска грузов. Он напомнил, что в своем послании Федеральному собранию поставил задачу сократить очереди на границе и уменьшить время досмотра грузового автотранспорта до 10 минут на первых пяти погранпунктах Дальнего Востока к 2026 году.
Особое внимание Путин уделил совместному проекту России и Китая по развитию острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае, который планируется запустить в 2025 году. По словам президента, проект включает создание крупных логистических комплексов, новых пунктов пропуска через государственную границу и расширение автодорожной сети.
«Этот проект является отличным примером сотрудничества с зарубежными партнёрами и инвестиций в строительство и создание рабочих мест. В мае 2024 года в ходе государственного визита в КНР мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над этим проектом. Уверен, он придаст сильный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу правительство решить все организационные и финансовые вопросы для начала реализации этого плана уже в следующем, 2025 году», — заявил российский лидер.
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