Путин: Россия способна воплощать в жизнь транспортные проекты мирового уровня

«Этот проект является отличным примером сотрудничества с зарубежными партнёрами и инвестиций в строительство и создание рабочих мест. В мае 2024 года в ходе государственного визита в КНР мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над этим проектом. Уверен, он придаст сильный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу правительство решить все организационные и финансовые вопросы для начала реализации этого плана уже в следующем, 2025 году», — заявил российский лидер.