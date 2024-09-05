Путин: Россия не отказывалась от расчета в долларах

«Мы не проводим политики дедолларизации. Мы не отказывались от расчетов в долларах, это нам отказали. Главное заключается в том, что валюта той или иной страны отражает экономическую мощь державы, и чем она больше, эта экономика, чем больше у этой экономики партнеров, тем более востребована валюта в расчетах», — заявил российский лидер.